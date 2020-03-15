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الحكومة الكويتية تقرر إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق ضمن حزمة إجراءات احترازية من (كورونا)

أبرز المواد

الحكومة الكويتية تقرر إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق ضمن حزمة إجراءات احترازية من (كورونا)

الحكومة الكويتية تقرر إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق ضمن حزمة إجراءات احترازية من (كورونا)
http://almnatiq.net/?p=842890
المناطق _ الكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم السبت حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) تضمنت إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق والأسواق العامة باستثناء منافذ بيع المواد التموينية والغذائية.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم في مؤتمر صحفي عقد في قصر السيف بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي إن مجلس الوزراء قرر أيضا إغلاق مراكز وصالات الترفيه والتسلية ولعب الأطفال.
وأضاف المزرم أن القرارت نصت كذلك على إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية -اعتبارا من يوم غد الأحد-وعدم استقبال أكثر من خمسة عملاء في وقت واحد داخل المطعم أوالمقهى موضحا أنه “في حال الانتظام في طابور انتظار يتم الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل شخص وآخر”.
وقررت الحكومة الكويتية أيضا إغلاق جميع صالات السينما والمسارح وكذلك صالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق ومنع إقامة القاعات المؤقتة ومنع التواجد داخل صالات المطاعم والمقاهي بما في ذلك الموجودة داخل مراكز التسوق مع إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة وغيرها من القرارات ذات الصلة.

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