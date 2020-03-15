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الحكومة الأسترالية تعلن عن إجراءات أكثر حزما لمواجهة تفشي فيروس كورونا

الحكومة الأسترالية تعلن عن إجراءات أكثر حزما لمواجهة تفشي فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=842893
المناطق _ وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاحد عن إجراءات اكثر حزما لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وتتضمن هذه الإجراءات حظر دخول جميع السفن السياحية القادمة من موانىء اجنبية وفرض عزل ذاتي على أي شخص يصل إلى أستراليا لمدة 14 يومًا. واعلنت وزارة الصحة الفيدرالية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أستراليا إلى 249 حالة من بينها ثلاثة حالات وفاة.
واظهرت الارقام ان ولاية نيو ساوث ويلز هي الاكثر تسجيلا للاصابات ب 111 اصابة مؤكدة.

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