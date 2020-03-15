“الإرصاد” : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

المناطق _ المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم .