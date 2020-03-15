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“الإرصاد” : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

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“الإرصاد” : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

“الإرصاد” : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=842897
المناطق _ المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع, وينبع، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم .

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