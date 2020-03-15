احدث الأخبار

” الأرصاد ” تنبه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران
أجواء المناطق
 الدكتور العواد: إجراءات مواجهة “كورونا” تراعي حقوق الإنسان من جميع الجوانب
أبرز المواد
 مطار عرعر… إجراءات وقاية وإحترازية بـصالات السفر والمسافرين لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 “الإرصاد” : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة
أجواء المناطق
 الحكومة الأسترالية تعلن عن إجراءات أكثر حزما لمواجهة تفشي فيروس كورونا
أبرز المواد
 الحكومة الكويتية تقرر إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق ضمن حزمة إجراءات احترازية من (كورونا)
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية ترصد 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 الإمارات تدعم الاقتصاد بـ 100 مليار درهم لاحتواء “كورونا”
أبرز المواد
 إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في محافظات جازان
منطقة جازان
 فرنسا تعلن الدخول في المرحلة الثالثة في مواجهتها لكورونا
أبرز المواد
 التعليم توفر 5 خيارات في المدرسة الافتراضية لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد
أبرز المواد
” الأرصاد ” تنبه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران

” الأرصاد ” تنبه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران

أجواء المناطق
الدكتور العواد: إجراءات مواجهة “كورونا” تراعي حقوق الإنسان من جميع الجوانب

الدكتور العواد: إجراءات مواجهة “كورونا” تراعي حقوق الإنسان من جميع الجوانب

أبرز المواد
مطار عرعر… إجراءات وقاية وإحترازية بـصالات السفر والمسافرين لمواجهة كورونا

مطار عرعر… إجراءات وقاية وإحترازية بـصالات السفر والمسافرين لمواجهة كورونا

أبرز المواد
“الإرصاد” : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

“الإرصاد” : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

أجواء المناطق

” الأرصاد ” تنبه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران

” الأرصاد ” تنبه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=842909

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

روابط ذات صلة

“الإرصاد” : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

“الإرصاد” : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة
الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدة مناطق

الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدة مناطق
أمانة نجران تعزز إجراءاتها الوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا

أمانة نجران تعزز إجراءاتها الوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*