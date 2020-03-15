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عالم دين إيراني يدعو الإيرانيين لنشر فيروس كورونا للتعجيل بظهور المهدي

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عالم دين إيراني يدعو الإيرانيين لنشر فيروس كورونا للتعجيل بظهور المهدي

عالم دين إيراني يدعو الإيرانيين لنشر فيروس كورونا للتعجيل بظهور المهدي
http://almnatiq.net/?p=842912
المناطق _ الرياض

اعتبر رجل الدين الإيراني البارز المتشدد “علي رضا بناهيان”، أن ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد، مقدمة لظهور الإمام المهدي المنتظر الذي يعتقد الشيعة بغيبته وظهوره آخر الزمان، على حد خزعبلاته.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن بناهيان المقرب من المرشد علي خامنئي، خلال تحليله عن ظهور وتفشي فيروس كورونا، إنه “وفق الروايات (الشيعية)، فإن انتشار الأمراض والوباء مثل فيروس كورونا هو مقدمة لظهور الإمام المهدي الغائب“، داعيا الإيرانيين إلى العمل على تفشي هذا الفيروس، لأنه سيعجل بظهور المهدي، وفق تعبيره”.
وزعم إنه “وفقًا للروايات الشيعية فإن قبل ظهور الإمام المهدي، فإن العالم يعاني من مخاوف واسعة النطاق والعديد من المشاكل الاقتصادية والوفيات، وسيحتاج الناس إلى حكومة دينية يقودها الإمام المهدي”.
وطالب رجل الدين الإيراني البارز، الشيعة بالتضرع والدعاء لظهور المهدي خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان، وقال “لدينا مدة زمنية وهي 40 يوما قبل حلول شهر رمضان المبارك وعلينا الاستمرار بالدعاء والتضرع إلى الله للتعجيل بظهور إمامنا (المهدي)”.
ويعتقد الشيعة الاثني عشرية أن محمدًا بن الحسن العسكري هو آخر أئمتهم غاب في سن السادسة من عمره ودخل إحدى “المغر” وسيخرج منها في آخر الزمان وسيكون “المهدي المنتظر” الذي سيبني دولته العادلة.

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