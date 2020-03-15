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بتوجيه من قائد القوات المشتركة .. القوات تبدأ تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

بتوجيه من قائد القوات المشتركة .. القوات تبدأ تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=842921
المناطق _ الرياض

بدأت قيادة القوات المشتركة بالرياض بتفعيل جملة من التدابير والاحترازات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا حماية لمنسوبيها.
وتضمنت التدابير والاحترازات المفعلة تخفيض عدد العاملين في القيادة والقيادات المرتبطة بها، والعمل على تقسيم العمل إلى مجموعتي عمل كل مجموعة يومين عمل.
بالإضافة للتأكيد على المجموعتين باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التقليل من إمكانية انتشار فيروس كورونا ويخفض التجمعات والاجتماعات في القيادة.

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