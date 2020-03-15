الصحة تكشف عن الإجراء الصحيح للتعامل مع أكياس البقالة لتجنب عدوى كورونا

المناطق _ الرياض

أكد حساب “الصحة 937” على “تويتر”،أن الإجراء الصحيح في التعامل مع أكياس البقالات وأكياس المقاضي تجنباً لعدوى الفيروسات وخاصة “كورونا”، يتم بغسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون.

وتفصيلا ردت الوزارة في تغريدتها اليوم ، على سؤال مغرد حول كيفية التعامل مع أكياس البقالات وقالت ” “ينبغي الحرص والمداومة على غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون، وتجنب ملامسة العين والأنف والفم قبل غسلهما، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية”.

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، رد حساب الصحة، على مغرِّد سأل أيضاً عن غسل الفاكهة بالماء والصابون قبل أكلها، حيث قالت الوزارة “بالتأكيد بشكل عام ينبغي غسل الفواكه والخضراوات جيداً قبل أكلهما”.