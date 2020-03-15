stc : ثلاثة آلاف موظف وموظفة يبدؤون عملهم عن بعد لمدة أسبوعين

المناطق _ الرياض

أعلنت stc أن أكثر من ثلاثة آلاف موظف وموظفة بدأوا العمل عن بعد لمدة أسبوعين، وذلك في إطار استراتيجيتها “تجرأ” التي تركز في أحد مساراتها على رقمنة أعمال الشركة وتحقيق التحول الرقمي، وذلك في إطار تفاعلها مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية المهندس أحمد بن مسفر الغامدي أن stc منحت الأسبوع الماضي جميع الموظفات الأمهات ميزة العمل عن بعد بالتزامن مع تفعيل الجهات المعنية للتعليم عن بعد وذلك تلمساً لحاجة الأمهات في البقاء بجانب أبنائهن ومساندتهم في دروسهم اليومية، مبيناً أن هذه الخطوات تأتي تعزيزاً لنجاح توجه الشركة في تيسير ميزة العمل عن بعد المعتمد في النظام الوظيفي لمنسوبي stc في السنتين الأخيرة حيث يحق للموظف 5 أيام كعمل عن بعد في الشهر، كما تأتي حرصاً على سلامة الموظفين واستشعاراً لحاجاتهم.

هذا وسبق لـ stc أن بادرت بإتاحة العمل من بعد لجميع منسوبيها في منطقة القطيف، كما اعتمدت ضمن خطواتها الاحترازية على نظام البصمة عبر الجوال، وأوقفت نظام البصمة التقليدي حرصا على سلامة جميع منسوبيها.

وتحتل stc اليوم مكانة مرموقة بين الشركات الرقمية على مستوى العالم، الأمر الذي مكنها من احتلال المرتبة 44 كأفضل شركة رقميا عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وفق تصنيف مجلة فوربس الشهيرة. كما أن 95% من خدماتها تقدم عبر منصتها الرقمية تطبيق my stc، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في الأماكن العامة في مختلف مدن المملكة، فضلاً عن النجاح الذي سجلته مبادرتها لليوم الرقمي العام الماضي الذي أغلقت فيه جميع مكاتب خدمة العملاء والبيع بالتجزئة، ضمن سعيها المستمر لإعادة ابتكار تجربة العملاء.