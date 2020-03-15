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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 45 حالةً

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 45 حالةً

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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 45 حالةً

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 45 حالةً
http://almnatiq.net/?p=842934
المناطق - الرياض

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد اليوم أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الجزائر بلغ 45 حالةً وثلاث وَفَيَات على المستوى الوطني.
وأضاف جراد أن السُلطات الصحية اتخذت كل الإجراءات اللازمة على جميع المستويات للتصدي لانتشار الفيروس، مشيرًا إلى وضع كل التجهيزات لجميع المطارات لضمان سلامة الجميع.

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