احدث الأخبار

الخطوط السعودية: الرحلات الداخلية مستمرة.. وتعليق “الدولية” مؤقتا
أبرز المواد
 ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 45 حالةً
أبرز المواد
 stc : ثلاثة آلاف موظف وموظفة يبدؤون عملهم عن بعد لمدة أسبوعين
أبرز المواد
 الصحة تكشف عن الإجراء الصحيح للتعامل مع أكياس البقالة لتجنب عدوى كورونا
أبرز المواد
 شفاء حالتين من المصابين بكورونا المستجد في الكويت
أبرز المواد
 بتوجيه من قائد القوات المشتركة .. القوات تبدأ تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
منطقة الرياض
 إعلان نتيجة فحص ترامب لفيروس كورونا
أبرز المواد
 عالم دين إيراني يدعو الإيرانيين لنشر فيروس كورونا للتعجيل بظهور المهدي
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران
أجواء المناطق
 الدكتور العواد: إجراءات مواجهة “كورونا” تراعي حقوق الإنسان من جميع الجوانب
أبرز المواد
 مطار عرعر… إجراءات وقاية وإحترازية بـصالات السفر والمسافرين لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 “الإرصاد” : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة
أجواء المناطق
الخطوط السعودية: الرحلات الداخلية مستمرة.. وتعليق “الدولية” مؤقتا

الخطوط السعودية: الرحلات الداخلية مستمرة.. وتعليق “الدولية” مؤقتا

أبرز المواد
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 45 حالةً

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 45 حالةً

أبرز المواد
stc : ثلاثة آلاف موظف وموظفة يبدؤون عملهم عن بعد لمدة أسبوعين

stc : ثلاثة آلاف موظف وموظفة يبدؤون عملهم عن بعد لمدة أسبوعين

أبرز المواد
الصحة تكشف عن الإجراء الصحيح للتعامل مع أكياس البقالة لتجنب عدوى كورونا

الصحة تكشف عن الإجراء الصحيح للتعامل مع أكياس البقالة لتجنب عدوى كورونا

أبرز المواد

الخطوط السعودية: الرحلات الداخلية مستمرة.. وتعليق “الدولية” مؤقتا

الخطوط السعودية: الرحلات الداخلية مستمرة.. وتعليق “الدولية” مؤقتا
http://almnatiq.net/?p=842939
المناطق - الرياض

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم (الأحد)، تعليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتاً، واستمرار تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة وفق مواعيدها المجدولة.

وأوضحت «السعودية» في بيان أن تهليق جميع رحلاتها الدولية مؤقتاً، اعتبارا من الساعة 11 صباح اليوم 15 مارس 2020، وحتى إشعار آخر، يأتي وفق وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد (COVID-19) وبناء على قرار تعليق كافة الرحلات الدولية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.

ودعت الخطوط السعودية من لديهم حجوزات مؤكدة إلى التواصل من خلال الأرقام التالية:

• واتساب (966540000005+)

• هاتف (966920022222+).

روابط ذات صلة

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 45 حالةً

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 45 حالةً
stc : ثلاثة آلاف موظف وموظفة يبدؤون عملهم عن بعد لمدة أسبوعين

stc : ثلاثة آلاف موظف وموظفة يبدؤون عملهم عن بعد لمدة أسبوعين
الصحة تكشف عن الإجراء الصحيح للتعامل مع أكياس البقالة لتجنب عدوى كورونا

الصحة تكشف عن الإجراء الصحيح للتعامل مع أكياس البقالة لتجنب عدوى كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*