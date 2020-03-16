احدث الأخبار

كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي “كورونا”؟
أبرز المواد
 بهذه بالآلية .. تحديد هوية بطل الدوري السعودي حال إلغاء المسابقة
أبرز المواد
 هكذا طوّر عالم ألماني اختبار الإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 عند اختيار ضحاياه.. هل يميّز كورونا بين الرجال والنساء؟
أبرز المواد
 الصحة: لا توجد حالة كورونا بأي مركز صحي بتبوك
منطقة تبوك
 وزارة الداخلية تعلن تأجيل موعد تحكيم مشاركات “تحدي أبشر”
أبرز المواد
 “أدوية” تفاقم خطر كورونا.. لا تتناولها حال الإصابة
أبرز المواد
 مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية البدع للمرتبة التاسعة
منطقة تبوك
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا يطمئن المواطنين الذين ألغيت رحلة عودتهم إلى المملكة
أبرز المواد
 محافظة وادي الدواسر تعلق استقبال المواطنين والمقيمين للوقاية من كورونا
منطقة الرياض
 أمير نجران يوجّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة والمطارين
منطقة نجران
 أمير عسير يرعى ورشة عمل “التخلص من النفايات الطبية ومياه الصرف بمستشفيات المنطقة”
منطقة عسير
كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي “كورونا”؟

كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي “كورونا”؟

أبرز المواد
بهذه بالآلية .. تحديد هوية بطل الدوري السعودي حال إلغاء المسابقة

بهذه بالآلية .. تحديد هوية بطل الدوري السعودي حال إلغاء المسابقة

أبرز المواد
هكذا طوّر عالم ألماني اختبار الإصابة بفيروس كورونا

هكذا طوّر عالم ألماني اختبار الإصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
عند اختيار ضحاياه.. هل يميّز كورونا بين الرجال والنساء؟

عند اختيار ضحاياه.. هل يميّز كورونا بين الرجال والنساء؟

أبرز المواد

كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي “كورونا”؟

كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي “كورونا”؟
http://almnatiq.net/?p=842952
المناطق - الرياض

نشر موقع شركة “أبل” مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بكيفية المحافظة على الهواتف الذكية خالية من الجراثيم، وذلك مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وتسببه حتى الآن في وفاة 4630 شخصا.

ووفق دراسات علمية، فإن الهواتف تمثل أرضا خصبة للجراثيم والفيروسات، وخصوصا فيروس كورونا الذي أشارت أبحاث إلى إمكانية بقائه فعالا على الأسطح لأيام.

وفي الإرشادات التي نشرتها أبل، قالت الشركة: “باستخدام الكحول بنسبة 70 في المئة أو مناديل التطهير، يمكنك مسح الأسطح الصلبة والتي لا مسام لها لمنتج أبل بلطف، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى”.

وتوصي أبل بإيقاف تشغيل الجهاز أولا، وتجنب استخدام مواد التبييض أو إغراق الجهاز في مواد التنظيف، أو السماح بدخول الرطوبة إلى أي فتحة من الجهاز، حسبما نقل موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وبحسب مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن المطهرات التي تحتوي على 60 في المئة من الكحول على الأقل، أثبتت فعاليتها في القضاء على الجراثيم.

ويرى كبير المسؤولين العلميين في قسم تقارير المستهلك التابع للمركز، جيمس ديكرسون، أن عدد المرات التي ينبغي تنظيف الهاتف فيها، يختلف باختلاف طبيعة المهام والأعمال التي يؤديها حامله، فالطبيب الذي يختلط بالمرضى عليه أن ينظف جهازه عدة مرات، بينما بمقدور المستخدم العادي أن يقوم بذلك على نحو أقل، أي أن الأمر يتوقف على حجم التفاعل مع الآخرين.

روابط ذات صلة

بهذه بالآلية .. تحديد هوية بطل الدوري السعودي حال إلغاء المسابقة

بهذه بالآلية .. تحديد هوية بطل الدوري السعودي حال إلغاء المسابقة
هكذا طوّر عالم ألماني اختبار الإصابة بفيروس كورونا

هكذا طوّر عالم ألماني اختبار الإصابة بفيروس كورونا
عند اختيار ضحاياه.. هل يميّز كورونا بين الرجال والنساء؟

عند اختيار ضحاياه.. هل يميّز كورونا بين الرجال والنساء؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*