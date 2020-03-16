احدث الأخبار

900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
أبرز المواد
 مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم يصدر قرارا بتأجيل الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي “كورونا”؟
أبرز المواد
 لمواجهة كورونا.. شركات الإنترنت الأمريكية تبقي الخدمة للمتعثرين
أبرز المواد
 دراسة: الحد من السفر يبطئ انتشار “كورونا”
أبرز المواد
 الآثار الوخيمة التي يخلفها “كورونا” في جسم الإنسان حتى بعد الشفاء منه
أبرز المواد
 المملكة تقرر تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا
أبرز المواد
 بـ 4 مسارات متوازية.. كيف يمكن أن ينتهي كابوس “كورونا”؟
أبرز المواد
 بهذه بالآلية .. تحديد هوية بطل الدوري السعودي حال إلغاء المسابقة
أبرز المواد
 هكذا طوّر عالم ألماني اختبار الإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 عند اختيار ضحاياه.. هل يميّز كورونا بين الرجال والنساء؟
أبرز المواد
 الصحة: لا توجد حالة كورونا بأي مركز صحي بتبوك
منطقة تبوك
900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أبرز المواد
مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم يصدر قرارا بتأجيل الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية حتى إشعار آخر

مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم يصدر قرارا بتأجيل الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية حتى إشعار آخر

أبرز المواد
كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي “كورونا”؟

كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي “كورونا”؟

أبرز المواد
لمواجهة كورونا.. شركات الإنترنت الأمريكية تبقي الخدمة للمتعثرين

لمواجهة كورونا.. شركات الإنترنت الأمريكية تبقي الخدمة للمتعثرين

أبرز المواد

دراسة: الحد من السفر يبطئ انتشار “كورونا”

دراسة: الحد من السفر يبطئ انتشار “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=842953
المناطق - الرياض

كشفت دراسة حديثة أن الحد من السفر الذي تم تطبيقه عقب انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين قلل من تصدير حالات الإصابة إلى الخارج بنسبة نحو 70% حتى منتصف فبراير الماضي.
وكتب معدو الدراسة، تحت إشراف أليسون جالفاني من جامعة ييل الأمريكية، في دورية “بروسيدينجز” التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم (بي إن إيه إس) في عددها الصادر أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) أنه بدون هذا الحد من السفر، كان سيتم تصدير 779 حالة إصابة بفيروس “سارس-كوف2-” إلى الخارج حتى 15 فبراير الماضي.
يُذكر أن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تم الإعلان عنها في مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019 . وعقب ذلك بثلاثة أسابيع فرضت الحكومة الصينية تقييدا موسعا على السفر.
وأكد الباحثون في الدراسة أن هذا التقييد في حركة السفر الذي طبقته الصين ثم دول أخرى ساهم في إبطاء انتشار الفيروس.
وفي المقابل، أوضح الباحثون أن تقييد السفر وحده ليس بمقدوره الحد من انتشار الفيروس، حيث إن الكثير من الحالات المصابة لم تظهر عليها أعراض خلال دخولها إلى بلدان أخرى.
واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات رحلات جوية وأخرى متعلقة بانتشار الفيروس.

روابط ذات صلة

900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم يصدر قرارا بتأجيل الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية حتى إشعار آخر

مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم يصدر قرارا بتأجيل الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية حتى إشعار آخر
كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي “كورونا”؟

كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي “كورونا”؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*