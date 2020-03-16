لمواجهة كورونا.. شركات الإنترنت الأمريكية تبقي الخدمة للمتعثرين

المناطق - الرياض

قالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في الولايات المتحدة إن شركات كبرى لتقديم خدمات الإنترنت، تشمل (كومكاست كورب) و(إيه.تي آند تي) و(فريزون كوميونيكيشنز)، وافقت على عدم قطع الخدمة عن المشتركين على مدى الستين يوما المقبلة حتى إذا لم يتمكنوا من دفع فواتيرهم بسبب العراقيل التي أحدثها فيروس كورونا.

وقال أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية إن اللجنة بعد التواصل مع أكثر من 50 شركة أعلنت موافقة تلك الشركات أيضا على إعفاء المنازل والشركات الصغيرة من الرسوم المتأخرة بسبب الظروف الاقتصادية المرتبطة بتفشي وباء كورونا، وفقا لـ”رويترز”.

كما وافقت تلك الشركات أيضا على إتاحة نقاط لخدمة الإنترنت اللاسلكية (واي فاي هوتسبوت) لمن يحتاجها.

ومن المتوقع أن يعمل ويدرس ملايين الأمريكيين من المنزل إذ تحث الولايات والشركات المواطنين على البقاء بعيدا عن أماكن العمل والمدارس لتقليل احتمالات انتشار فيروس كورونا.

وقال باي في بيان “مع تفشي فيروس كورونا وانتشاره وتسببه في سلسلة أعطال للاقتصاد والتعليم والرعاية الطبية والحياة المدنية في بلادنا، من الضروري أن يبقى الأمريكيون على تواصل… خدمات الإنترنت واسعة النطاق ستسمح لهم بالتواصل مع ذويهم وأطبائهم والعمل عن بعد وضمان قدرة أبنائهم على التفاعل في عمليات التعليم عن بعد”.

وعبرت شركات الإنترنت عن ثقتها في قدرة الشبكات الأمريكية على تحمل القفزة المتوقعة في استخدام الخدمة.