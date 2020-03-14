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مدير فرع وزارة الموارد البشرية بتبوك يلتقي أعضاء فريق أصدقاء المسؤولية الاجتماعية

مدير فرع وزارة الموارد البشرية بتبوك يلتقي أعضاء فريق أصدقاء المسؤولية الاجتماعية

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مدير فرع وزارة الموارد البشرية بتبوك يلتقي أعضاء فريق أصدقاء المسؤولية الاجتماعية

مدير فرع وزارة الموارد البشرية بتبوك يلتقي أعضاء فريق أصدقاء المسؤولية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=842978
تبوك- علي العميري:

التقى مدير عام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتود محمد بن عبدالله الحربي في مقر فرع الوزارة اليوم، مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية الأستاذ / نواف بن محمد البلوي وأعضاء فريق أصدقاء المسؤولية الاجتماعية بتبوك .
واستعرض ” البلوي ” خلال اللقاء على تبادل المعلومات والخبرات وفتح فرص الشراكات والاتفاق على الأولويات مما يسهم في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية و جعلها واقعاً ملموسا وتعزيزها كممارسة ونقلها من مفهوم العمل الخيري المباشر الى مفهوم التنمية بكل مجالاتها .
من جانبه أكد الدكتور الحربي بأن المسئولية الاجتماعية نشاط حيوي مكمل لجهود الدولة في تحقيق التنمية وتحسين الخدمات، ويسهم في زيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف الشرائح على نحو يحقق الرضا والشعور بالانتماء، مشيراً إلى أهمية تعزيز ثقافة التعاون بين الجميع، وأهمية المبادرات التنموية في التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بما يسهم في نهوض وتقدم الوطن وازدهار اقتصاده.
حضر اللقاء أعضاء فريق أصدقاء المسؤولية الاجتماعية وهم : عبدالله العمري وأحمد الزهراني و وائل المالكي و عبدالرحمن بن نوح و محمد العبيدان و وضحى العنزي و وفاء البلوي و نوال برناوي.

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