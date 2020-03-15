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أمانة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا

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استعادة ٣٠،٠٠٠ متر مربع من الاراضي الحكومية باملج

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http://almnatiq.net/?p=842980
أملج-فايز السميري:

قامت لجنة التعديات المركزيه بمحافظة املج صباح هذا اليوم الأحد الموافق٢٠ /٧/ ١٤٤١ بإزاله تعديات على اراضي عامة بالمطيوي وطريق حراج الغنم القديم وقد سلمت المواقع لبلديه محافظه أملج بعد الازاله وتقدر مساحتها 30 الف متر مربع.

وأوضحت لجنة التعديات المركزيه بمحافظه أملج أنها تطبق الانظمة والتعليمات وتنفذ الازاله على مايردها من قررات ازاله من الجهات المختصه بأصدارها ، كما ان لجنة التعديات تعمل بشكل دؤوب ومتواصل بالمراقبه والمتابعه ، وفقا لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي وتطبق العقوبات والغرامات النظاميه.

ولفتت اللجنة الى أن من يقوم بأزالة التعدي الذي احدثه من تلقاء نفسه سوف يتم تطبيق الحد الادنى من الغرامه بحقه لتعاونه.

وأهابت اللجنه بكافه المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركه التنمية وتعيق التخطيط العمراني الحديث بالابلاغ الفوري عن اي تعدي .

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