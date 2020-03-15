احدث الأخبار

أمانة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا
منطقة جازان
 استعادة ٣٠،٠٠٠ متر مربع من الاراضي الحكومية باملج
منطقة تبوك
 الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 رئيس بلدية وادي الدواسر يؤكد أهمية المحافظة على الممتلكات العامة
منطقة الرياض
 “مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
منطقة جازان
 مدير فرع وزارة الموارد البشرية بتبوك يلتقي أعضاء فريق أصدقاء المسؤولية الاجتماعية
منطقة تبوك
 دبي.. القرية العالمية تختتم موسمها الـ24 حرصا على سلامة زوارها
أبرز المواد
 إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس احترازيا
أبرز المواد
 سريلانكا تحظر التجمعات وتعلن غدا عطلة للسيطرة على فيروس كورونا
أبرز المواد
 “النيابة العامة”: مخالفة التعليمات والقرارات الخاصة بمحاصرة “كورونا” مُوجب للمساءلة الجزائية
أبرز المواد
 الخطوط السعودية: الرحلات الداخلية مستمرة.. وتعليق “الدولية” مؤقتا
أبرز المواد
 ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 45 حالةً
أبرز المواد
أمانة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا

أمانة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا

منطقة جازان
استعادة ٣٠،٠٠٠ متر مربع من الاراضي الحكومية باملج

استعادة ٣٠،٠٠٠ متر مربع من الاراضي الحكومية باملج

منطقة تبوك
الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بـ”كورونا”

الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بـ”كورونا”

أبرز المواد
رئيس بلدية وادي الدواسر يؤكد أهمية المحافظة على الممتلكات العامة

رئيس بلدية وادي الدواسر يؤكد أهمية المحافظة على الممتلكات العامة

منطقة الرياض

أمانة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا

أمانة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=842981
جازان_فضه عطيف؛

كثقت أمانة منطقة جازان، وبمتابعة مباشرة من أمين المنطقة الأستاذ نايف بن سعيدان في إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا والفايروس المسبب للمرض بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة .

وكثفت الفرق الرقابية أعمال الرقابة الصحية الميدانية على المنشآت الصحية ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية وإلزام كافة العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وصوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات ، والإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بادرة المرض من أعراض تنفسية .

كما ألزمت الفرق الرقابية أصحاب المحلات التجارية والمولات بالتعقيم المستمر للسلالم والمصاعد الآلية وعربات التسوق وكثفت أيضا أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه العامة ومراقبة أسواق المواشي والتخلص من الحيوانات النافقة ومتابعة أعمال الذبح اليومي بمسالخ المنطقة.

من جهة أخرى نفذت أمانة منطقة جازان‬، حملة مشتركة مع فرع الهيئة العامة⁧‫ للغذاء والدواء‬ بالمنطقة ، وذلك بمحافظتي أبوعريش وصبيا ضمن تعزيز الإجراءات الرقابية والتدابير الإحترازية للوقاية من ‫فايروس كورونا واشتملت الحملة التي نفذتها الفرق الصحية على جولات مختلفة على المحلات التجارية والمطاعم لمراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتوعية كافة العاملين بأهمية التقيد بكافة التدابير الاحترازية .

روابط ذات صلة

“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في محافظات جازان

إيقاف صرف كروت السقيا للمستفيدين في محافظات جازان
القبض على مواطن قام بالاعتداء على مواطنة في مطعم بمدينة جيزان

القبض على مواطن قام بالاعتداء على مواطنة في مطعم بمدينة جيزان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*