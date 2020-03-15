رئيس بلدية وادي الدواسر يؤكد أهمية المحافظة على الممتلكات العامة

وادي الدواسر - فالح الدوسري

دعت بلدية محافظة وادي الدواسر مرتادي الحدائق العامة وكافة المرافق الخدمية إلى المحافظة على الممتلكات العامة .

وشدد رئيس بلدية وادي الدواسر صالح بن جري السليس في تصريح لـ (جوال منطقة الرياض ) على أهمية المحافظة على الممتلكات العامة ، مشيرًا إلى أن قسم الإنارة و الكهرباء بالبلدية قام بتغطية عدد من أعمدة الإنارة بأغطية جديدة داخل الملاعب التابعة للبلدية والمجاورة لحديقة النورس ، وذلك بعد أن تم العبث بها و إزالتها من أماكنها من قبل مجهولين.

وأضاف السليس: “نأمل المحافظة على الممتلكات العامة والإبلاغ عن أي ملاحظة عبر الرقم الموحد ٩٤٠”