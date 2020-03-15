الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بـ”كورونا”

المناطق - الرياض

‎قالت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، إن المملكة سجلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

‎واتخذ الأردن إجراءات لمكافحة انتشار كورونا في المملكة السبت، شملت قيودا أكثر صرامة بإغلاق كل الحدود، وحظر كل الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الثلاثاء.

وكشف رئيس الوزراء عمر الرزاز، السبت، في بيان صحفي، مجموعة إجراءات وقرارات جديدة اتخذتها الحكومة للتعامل مع الوباء، في ضوء التطورات العالمية المتسارعة، وهذه الإجراءات هي:

– تعليق دوام المؤسسات التعليمية بكل أنواعها اعتبارا من صباح الأحد ولمدة أسبوعين، واعتماد خطة للتعليم عن بُعد.

– تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة بدءا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري، وعليه تعتبر جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات مغلقة أمام حركة المسافرين.

– توجيه الأردنيين المتواجدين في الخارج إلى البقاء في أماكنهم، والأردنيون المتواجدون في دول الجوار والمضطرون للعودة بإمكانهم الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، ويخضعون لإجراءات وزارة الصحة.

– وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة، وتوجيه المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية بما فيها بيوت العزاء والأفراح.

– التأكيد على أهمية التزام المواطنين قدر الإمكان بالبقاء في بيوتهم، وتفادي الخروج إلا للضرورة.

– إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزيون.

– وقف زيارة المستشفيات والسجون اعتبارا من الأحد وحتى إشعار آخر.

– إغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع، لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع.

– تعليق الفعاليات الرياضية وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، حتى إشعار آخر.

– منع تقديم الشيشة وخدماتها والتدخين في المقاهي والمطاعم، وتفويض الجهات الرسمية المسؤولة بإغلاق أي مقهى أو مطعم لا يتقيد بهذه التعليمات.

– يتوجب على المقاهي والمطاعم المحافظة على مسافات متباعدة بين أماكن الجلوس، بحسب تعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص.