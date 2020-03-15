احدث الأخبار

بالمدرسة الافتراضية .. طلاب “تعليم القصيم” يتجاوزون “التعليق” بنجاح
منطقة القصيم
 جامعة القصيم تُفعل تطبيق «سيسكو جابر» لتمكين الموظفين من استخدام تحويلاتهم عن بُعد
منطقة القصيم
 أمانة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا
منطقة جازان
 استعادة ٣٠،٠٠٠ متر مربع من الاراضي الحكومية باملج
منطقة تبوك
 الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 رئيس بلدية وادي الدواسر يؤكد أهمية المحافظة على الممتلكات العامة
منطقة الرياض
 “مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
منطقة جازان
 مدير فرع وزارة الموارد البشرية بتبوك يلتقي أعضاء فريق أصدقاء المسؤولية الاجتماعية
منطقة تبوك
 دبي.. القرية العالمية تختتم موسمها الـ24 حرصا على سلامة زوارها
أبرز المواد
 إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس احترازيا
أبرز المواد
 سريلانكا تحظر التجمعات وتعلن غدا عطلة للسيطرة على فيروس كورونا
أبرز المواد
 “النيابة العامة”: مخالفة التعليمات والقرارات الخاصة بمحاصرة “كورونا” مُوجب للمساءلة الجزائية
أبرز المواد
بالمدرسة الافتراضية .. طلاب “تعليم القصيم” يتجاوزون “التعليق” بنجاح

بالمدرسة الافتراضية .. طلاب “تعليم القصيم” يتجاوزون “التعليق” بنجاح

منطقة القصيم
جامعة القصيم تُفعل تطبيق «سيسكو جابر» لتمكين الموظفين من استخدام تحويلاتهم عن بُعد

جامعة القصيم تُفعل تطبيق «سيسكو جابر» لتمكين الموظفين من استخدام تحويلاتهم عن بُعد

منطقة القصيم
أمانة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا

أمانة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا

منطقة جازان
استعادة ٣٠،٠٠٠ متر مربع من الاراضي الحكومية باملج

استعادة ٣٠،٠٠٠ متر مربع من الاراضي الحكومية باملج

منطقة تبوك

بالمدرسة الافتراضية .. طلاب “تعليم القصيم” يتجاوزون “التعليق” بنجاح

بالمدرسة الافتراضية .. طلاب “تعليم القصيم” يتجاوزون “التعليق” بنجاح
http://almnatiq.net/?p=843003
المناطق - الرياض

بادرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، إلى تفعيل “منظومة المدرسة الافتراضية” التي اعتمدتها وزارة التعليم، خلال فترة تعليق الدراسة؛ لتحقيق أهداف التعلم عن بعد، وتأمين حاجة الطلاب والطالبات من التحصيل العلمي، وضمانة استمرار الارتباط المعرفي بالمناهج والمقررات الدراسية، للوصول إلى أقصى درجات الاستفادة منها، والحد من الفقد العلمي الطارئ للطلاب والطالبات، بسبب الظروف الصحية الاحترازية، التي اتبعتها المملكة.

فقد تزايد حجم المشاركات والتفاعل، من قبل طلاب وطالبات تعليم القصيم، وبدأت مناهج المواد التعليمية، للمراحل الدراسية الثلاث، في التدفق والوصول للفئات المستهدفة، من خلال منظومة المدرسة الافتراضية، وما تحتوي من مجالات، مشتملة على قناة عين، ورابط القناة على اليوتيوب، وبوابة عين الإثرائية، وبوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة.

في حين، باشر العديد من طلاب وطالبات، المراحل الدراسية الثلاثة، تطبيق وتفعيل منظومة العمل الإجرائية التي أقرتها وزارة التعليم، باستثمار كافة الوسائل التقنية والإلكترونية المتوفرة، لتبدأ في بث ونشر المقررات الدراسية، وفقًا للجداول والأزمنة المحددة، الأمر الذي يؤكد أن الوزارة تسعى بشكل جاد ومباشر نحو استمرار العملية التعليمية، وضمان تواصل الطالب والطالبة مع المقرر الدراسي؛ لتبدأ المنظومة التعليمية في مواصلة التحصيل العلمي والمعرفي لكل الأطراف.

يأتي ذلك، عقب أن اعتمدت وزارة التعليم، توزيع جداول ودروس الأسبوع التاسع للمراحل الدراسية الثلاث، لقطاعي البنين والبنات، في كافة مناطق المملكة، حيث تتيح المدرسة الافتراضية للطلاب والطالبات، خيار التعلم عن بُعد، على عدة مراحل تسلسلية، عبر قنواتها الرسمية؛ ليستفيد منها أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، من خلال اكتسابهم لمهارات التعلم الذاتي.

وتسعى وزارة التعليم، من خلال جهودها في إكمال منظومة التعلم عن بعد، ونشر محتواها، والتعريف بآلية الاستفادة منها؛ إلى إيجاد البديل المناسب والأمثل، القادر على استمرار العملية التعليمية، وعدم تأثرها، أو توقفها، من خلال استثمار التقنية الحديثة، وتفعيل البوابات والمنصات الإلكترونية، التي عملت وزارة التعليم على توفيرها للميدان التعليمي، حتى يستطيع كل طالب وطالبة التواصل المستمر مع المناهج والمقررات الدراسية، عبر البث المسجل بالصوت والصورة.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، قد أكدت عبر اجتماعها الأخير، الذي أعقب قرار تعليق الدراسة في المملكة، أن هذا القرار يأتي بمثابة تغيير لطبيعة اليوم الدراسي؛ ليتوافق وكيفية التعامل مع المرحلة الحالية، لضمان استمرار العملية التعليمية، المعتمدة على تفعيل المنصات والبوابات الإلكترونية والرقمية بين الطالب والمعلم، وليس إجازة ممتدة، تتوقف فيها منظومة التحصيل العلمي والمعرفي.

المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم، محمد بن سليمان الفريح، وجه بوجوب تنفيذ أفضل المبادرات العملية لتحقيق “أهداف التعليم عن بعد” لضمان سير اليوم الدراسي، بشكل إيجابي، وتحفيز أولياء الأمور لإدراك أهمية المرحلة الراهنة، والمساهمة في نجاح المسارات التعليمية التي تطلقها الوزارة، بالإضافة إلى إقرار تشكيل لجنة مركزية عاجلة، في تعليم القصيم؛ لمتابعة تطبيق كافة الخطوات الإجرائية “للتعلم عن بعد” وتسهيل مهام كافة منسوبي التعليم؛ سعياً لاستمرارية اليوم الدراسي بشكل طبيعي، وضمان استمرار التحصيل المعرفي والعلمي للطلاب والطالبات، خلال فترة التعليق المؤقتة.

روابط ذات صلة

جامعة القصيم تُفعل تطبيق «سيسكو جابر» لتمكين الموظفين من استخدام تحويلاتهم عن بُعد

جامعة القصيم تُفعل تطبيق «سيسكو جابر» لتمكين الموظفين من استخدام تحويلاتهم عن بُعد
جامعة القصيم تخفض نسبة حضور الموظفين  الإداريين بنسبة 50% 

جامعة القصيم تخفض نسبة حضور الموظفين  الإداريين بنسبة 50% 
مدني بريدة يستخرج طفل سقط بخزان ماء بعمارة تحت الإنشاء بحالة حرجة

مدني بريدة يستخرج طفل سقط بخزان ماء بعمارة تحت الإنشاء بحالة حرجة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*