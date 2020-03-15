احدث الأخبار

إندونيسيا تغلق المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا
أبرز المواد
 بالمدرسة الافتراضية .. طلاب “تعليم القصيم” يتجاوزون “التعليق” بنجاح
منطقة القصيم
 جامعة القصيم تُفعل تطبيق «سيسكو جابر» لتمكين الموظفين من استخدام تحويلاتهم عن بُعد
منطقة القصيم
 أمانة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا
منطقة جازان
 استعادة ٣٠،٠٠٠ متر مربع من الاراضي الحكومية باملج
منطقة تبوك
 الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 رئيس بلدية وادي الدواسر يؤكد أهمية المحافظة على الممتلكات العامة
منطقة الرياض
 “مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
منطقة جازان
 مدير فرع وزارة الموارد البشرية بتبوك يلتقي أعضاء فريق أصدقاء المسؤولية الاجتماعية
منطقة تبوك
 دبي.. القرية العالمية تختتم موسمها الـ24 حرصا على سلامة زوارها
أبرز المواد
 إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس احترازيا
أبرز المواد
 سريلانكا تحظر التجمعات وتعلن غدا عطلة للسيطرة على فيروس كورونا
أبرز المواد
إندونيسيا تغلق المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا

إندونيسيا تغلق المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أبرز المواد
بالمدرسة الافتراضية .. طلاب “تعليم القصيم” يتجاوزون “التعليق” بنجاح

بالمدرسة الافتراضية .. طلاب “تعليم القصيم” يتجاوزون “التعليق” بنجاح

منطقة القصيم
جامعة القصيم تُفعل تطبيق «سيسكو جابر» لتمكين الموظفين من استخدام تحويلاتهم عن بُعد

جامعة القصيم تُفعل تطبيق «سيسكو جابر» لتمكين الموظفين من استخدام تحويلاتهم عن بُعد

منطقة القصيم
أمانة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا

أمانة جازان تكثف إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة كورونا

منطقة جازان

إندونيسيا تغلق المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا

إندونيسيا تغلق المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=843008
المناطق - الرياض

أغلقت السلطات الإندونيسية المدارس في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه احتواء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشمل إصابة وزير النقل.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن آلافًا من المدارس في أقاليم جاوة الغربية وجاوة الوسطى وبانتين وبالي ستبقى مغلقة، إضافة إلى المدراس في العاصمة جاكرتا لمدة أسبوعين على الأقل.
وأضافت أن السلطات ستراجع قرار الإغلاق دوريًا لتحديد ما إذا كان يجب تمديده لما بعد مارس الجاري.
يشار إلى أن إندونيسيا سجلت 83 حالة إصابة جديدة الجمعة الماضية ليبلغ إجمالي الحالات 117 حالة، من ضمنها خمس حالات وفاة.

روابط ذات صلة

الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بـ”كورونا”

الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بـ”كورونا”
دبي.. القرية العالمية تختتم موسمها الـ24 حرصا على سلامة زوارها

دبي.. القرية العالمية تختتم موسمها الـ24 حرصا على سلامة زوارها
إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس احترازيا

إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس احترازيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*