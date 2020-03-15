إندونيسيا تغلق المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا

المناطق - الرياض

أغلقت السلطات الإندونيسية المدارس في أنحاء البلاد، في الوقت الذي تحاول فيه احتواء الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشمل إصابة وزير النقل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن آلافًا من المدارس في أقاليم جاوة الغربية وجاوة الوسطى وبانتين وبالي ستبقى مغلقة، إضافة إلى المدراس في العاصمة جاكرتا لمدة أسبوعين على الأقل.

وأضافت أن السلطات ستراجع قرار الإغلاق دوريًا لتحديد ما إذا كان يجب تمديده لما بعد مارس الجاري.

يشار إلى أن إندونيسيا سجلت 83 حالة إصابة جديدة الجمعة الماضية ليبلغ إجمالي الحالات 117 حالة، من ضمنها خمس حالات وفاة.