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الشؤون الإسلامية: خفض عدد الحضور للموظفين بنسبة ٥٠٪ على أن يمارس البقية أعمالهم عن بعد وقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين على البوابة الإلكترونية

الشؤون الإسلامية: خفض عدد الحضور للموظفين بنسبة ٥٠٪ على أن يمارس البقية أعمالهم عن بعد وقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين على البوابة الإلكترونية

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الشؤون الإسلامية: خفض عدد الحضور للموظفين بنسبة ٥٠٪ على أن يمارس البقية أعمالهم عن بعد وقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين على البوابة الإلكترونية

الشؤون الإسلامية: خفض عدد الحضور للموظفين بنسبة ٥٠٪ على أن يمارس البقية أعمالهم عن بعد وقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين على البوابة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=843023
المناطق - متابعات

استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الشؤون الإسلامية ضد فايروس كورونا ، وجّه معالي الوزير د.عبداللطيف آل الشيخ بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع.

كما اصدر قراراً بقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين لديوان الوزارة وفروعها عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية.

وتضمن القرار خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة ٥٠٪ على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد، والبدء بتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضوراً وإنصرافاً ، ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليوميين متتاليين .

وعلى أن تتولى كل ” وكالة – إدارة عامة – فرع – أمانة ” ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل وخدمة المواطنين تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها السامية، سائلاً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية .

 

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