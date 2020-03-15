الشؤون الإسلامية: خفض عدد الحضور للموظفين بنسبة ٥٠٪ على أن يمارس البقية أعمالهم عن بعد وقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين على البوابة الإلكترونية

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استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الشؤون الإسلامية ضد فايروس كورونا ، وجّه معالي الوزير د.عبداللطيف آل الشيخ بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع.

كما اصدر قراراً بقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين لديوان الوزارة وفروعها عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية.

وتضمن القرار خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة ٥٠٪ على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد، والبدء بتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضوراً وإنصرافاً ، ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليوميين متتاليين .

وعلى أن تتولى كل ” وكالة – إدارة عامة – فرع – أمانة ” ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل وخدمة المواطنين تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها السامية، سائلاً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية .

١- إستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة تجاه منع انتشار فايروس كورونا، فقد أصدرت اليوم قراراً بقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين لديوان الوزارة وفروعها عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) March 15, 2020

٢- كما تضمن القرار خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة ٥٠٪ على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد، والبدء بتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضوراً وإنصرافاً ، ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليوميين متتاليين . — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) March 15, 2020