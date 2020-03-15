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“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

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“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

“مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
http://almnatiq.net/?p=843026
المناطق - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية تتخللها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها.
ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
وحثّ العقيد الغامدي الجميع على متابعة ما يصدر عن المديرية من تحذيرات وتوجيهات ورسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني.

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