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أمير نجران يطلع على خطة فرع وزارة السياحة بالمنطقة

أمير نجران يطلع على خطة فرع وزارة السياحة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=843032
المناطق - نجران

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، خطة فرع وزارة السياحة بالمنطقة، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة، قدمها مدير فرع الوزارة بالمنطقة صالح بن محمد آل مريح، يرافقه منسوبو الفرع.
ونوّه سموه بما توليه القيادة -أيدها الله- من عناية واهتمام بكل ما يهدف إلى تنمية السياحة بالمملكة، لا سيما مع ما تزخر به البلاد من مقومات سياحية تاريخية وأثرية وتراثية.
وأشار الأمير جلوي بن عبدالعزيز إلى ما يجسده الأمر الملكي الكريم بإنشاء هذه الوزارة، من دعم وتحوّل مفصلي في الحركة السياحية.

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