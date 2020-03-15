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وزير الإعلام المكلف يتابع سير العمل في غرفة العمليات الإعلامية للجنة متابعة مستجدات فيروس “كورونا” الجديد

وزير الإعلام المكلف يتابع سير العمل في غرفة العمليات الإعلامية للجنة متابعة مستجدات فيروس “كورونا” الجديد

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وزير الإعلام المكلف يتابع سير العمل في غرفة العمليات الإعلامية للجنة متابعة مستجدات فيروس “كورونا” الجديد

وزير الإعلام المكلف يتابع سير العمل في غرفة العمليات الإعلامية للجنة متابعة مستجدات فيروس “كورونا” الجديد
http://almnatiq.net/?p=843039

عقد معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي اجتماعاً مع فريق العمل في غرفة العمليات الإعلامية المنبثقة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس “كورونا” الجديد.
واستعرض معاليه مع فريق العمل الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للغرفة، والاستعدادات الإعلامية لمواجهة تطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس “كورونا” الجديد، وكيفية تحقيق تكامل الأداء الإعلامي بين الجهات الحكومية المعنية.
واستمع الدكتور القصبي لفريق العمل، واطلع على التحديات التي يواجهها خلال أدائه الإعلامي المطلوب.
وناقش وزير الإعلام حوكمة العمل في الغرفة.
وأبدى معاليه مرئياته على أداء غرفة العمليات الإعلامية، التي يقع مقرها في وزارة الاعلام، ويقودها فريق إعلامي من وزارة الصحة، وتمثل فيها الجهات الحكومية ذوات العلاقة.
ووجه الدكتور القصبي بضرورة توفير جميع المعلومات النوعية والإرشادية التي تلمس اهتمامات المواطن وتجيب على تساؤلاته بكل شفافية.
وتقوم غرفة العمليات بالمتابعة والرصد والتحليل الإعلامي، وإعداد الخطط وإنتاج المحتوى وتوزيع ونشر المواد الإعلامية المتعلقة بموضوع فيروس “كورونا” الجديد.
كما تناط بالغرفة مسؤولية رفع الوعي من خلال إنتاج مواد توعوية بلغات عدة.

 

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