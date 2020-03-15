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مشروع “مسام” ينتزع 3,556 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس

مشروع “مسام” ينتزع 3,556 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس
http://almnatiq.net/?p=843046
المناطق - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2020م، من انتزاع 3,556 لغمًا منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و 345 لغمًا مضادة للدبابات و 2,634 ذخيرة غير متفجرة، و574 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 151,983 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، كما يسعى إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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