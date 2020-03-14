كفى تشيد بقرارات محاصرة كورونا .. وتجدها فرصة للإقلاع عن السموم

مكة - عادل الزهراني

أشادت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بإعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.‬

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ عبد الله بن داوود الفايز أن إعلان الإيقاف جاء لأسباب وقائية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا ، وهو خطوة إيجابية كون الخطر أصبح مضاعفاً حيث اجتمع الوباء مع السموم ، مناشداً الجميع بالتكاتف مع الدولة في سبيل محاصرة هذا الوباء العالمي ومن ثم القضاء عليه بمشيئة الله.‬

وأكد الفايز أن جمعية كفى بكافة فروعها في منطقة مكة المكرمة تشارك في كافة الحملات التوعوية للحد من هذا الفايروس ، مشيراً أن الوعي والوقاية – بعد اللجوء إلى المولى – هما أبرز السبل للخروج من هذه الأزمة إلى بر الأمان ، فعلى الجميع الالتزام بالإرشادات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة ، وعلى جميع المقاهي ومحلات الشيشة والمعسل الالتزام بقوانين وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تصب في صالح المجتمع وسلامته.

وفي السياق نفسه رأى مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن هذا الإعلان هو فرصة للشباب للإقلاع عن السموم بكافة أنواعها حفاظاً على سلامتهم ، فالجو الآن بات مناسباً للتغيير الايجابي كون البيئة المحفزة على تعاطي التبغ بكافة أنواعه تمت محاصرتها بشكل كبير ، واللبيب من يتصيد الفرص لسلامته ولحفظ نفسه من المهلكات.

وتمنّى الشيخ أن يحفظ الله هذا الوطن الغالي وكافة بلاد المسلمين من هذا الوباء ، مناشداً الجميع أفراداً ومؤسسات بضرورة اتخاذ سبل الوقاية واتباع تعليمات الدولة – أيدها الله – ، فالمجتمعات المتحضرة تستطيع بعون الله تجاوز الأزمات بالتكاتف والتحصين.