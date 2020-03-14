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أمير الشرقية : يؤكد على أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والأهلية لزيادة الخيارات السكنية

أمير الشرقية : يؤكد على أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والأهلية لزيادة الخيارات السكنية

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أمير الشرقية : يؤكد على أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والأهلية لزيادة الخيارات السكنية

أمير الشرقية : يؤكد على أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والأهلية لزيادة الخيارات السكنية
http://almnatiq.net/?p=843055
المناطق - الخفجي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، على التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام الماضي 2019 م ، قدمه مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي.

ونوه سمو أمير الشرقية بالدعم اللامحدود الذي تحظى به مبادرات ومشروعات الإسكان، في ظل اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، مبيناً أهمية الحرص على مواصلة توسيع الخيارات السكنية للمستفيدين، والعمل على تنفيذ المشروعات السكنية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، والحرص على الشراكة مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية، لتوفير الخيارات السكنية للمستفيدين، مع أهمية تعزيز العمل على برامج ومبادرات الإسكان التنموي، لما لها من أهمية وملامستها للفئات الأشد حاجة، مشيراً لضرورة قياس أثر برامج دعم الإسكان، ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وزيادة تملك الأفراد.

من جهته عبر مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله المويهي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر والمتواصل لأنشطة وبرامج ومشروعات الوزارة، مبيناً أن الوزارة تعمل وفق الأهداف المرسومة لها، لرفع نسبة التملك، وتوفير خيارات سكنية ملائمة للمستفيدين.

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