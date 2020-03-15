أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين وعوائلهم إلى السعودية دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا ( COVID 19 ).
وتوجهت السفارة بالشكر وتقدير الجهود من شركة طيران الشرق الأوسط وقيادة الجيش اللبناني.
سفارة المملكة لدى لبنان تعلن عودة المواطنين من لبنان دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا
أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين وعوائلهم إلى السعودية دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا ( COVID 19 ).
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