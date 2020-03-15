سفارة المملكة لدى لبنان تعلن عودة المواطنين من لبنان دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا

المناطق - واس

أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين وعوائلهم إلى السعودية دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا ( COVID 19 ).

وتوجهت السفارة بالشكر وتقدير الجهود من شركة طيران الشرق الأوسط وقيادة الجيش اللبناني.