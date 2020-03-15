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سفارة المملكة لدى لبنان تعلن عودة المواطنين من لبنان دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا

سفارة المملكة لدى لبنان تعلن عودة المواطنين من لبنان دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=843064
المناطق - واس

أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين وعوائلهم إلى السعودية دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا ( COVID 19 ).
وتوجهت السفارة بالشكر وتقدير الجهود من شركة طيران الشرق الأوسط وقيادة الجيش اللبناني.

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