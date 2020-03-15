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شرطة الرياض : القبض على ستة مواطنين قاموا برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر

شرطة الرياض : القبض على ستة مواطنين قاموا برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر
http://almnatiq.net/?p=843067
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة بدون لوحات يقومون برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر – جنوب العاصمة الرياض مما أدى إلى تكسير زجاج بعض المركبات المارة على الطريق.
فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل الله – من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وهم ستة مواطنين، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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