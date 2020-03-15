نائب أمير الشرقية يطلع على تقرير وزارة الإسكان للعام الماضي

المناطق - الدمام

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، على التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام الماضي 2019 م ، قدمه مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي.

منوهاً سموه بالدعم والمتابعة التي يحظى بها قطاع الإسكان من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، مبيناً أهمية العمل وفق خطط واضحة، وبرامج متنوعة، لتلبية الطلب على المشروعات والوحدات السكنية، والعمل من أجل توسيع قاعدة شركاء برنامج الإسكان التنموي، ومتابعة المشروعات التي تنفذ بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، مشيداً سموه بما تحقق من نجاحات في قطاع الإسكان، متمنياً سموه لمنسوبي الوزارة التوفيق.

من جانبه عبر مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عبدالله المويهي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما تفضل به سموهما من توجيهات كريمة، وحرصهما على أن تواكب الوزارة المستهدفات المرسومة لها، والعمل بشكل تكاملي مع مختلف الجهات من أجل تحقيق تطلعات ولاة الأمر –يحفظهم الله- وتطلعات المستفيدين.