أمين الشرقية يوجه بإغلاق الأسواق الشعبية وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية احترازيا للحد من انتشار فيروس كورونا

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الخاصة الإضافية لمواجهة فايروس “كورونا ” وذلك من خلال إلزام جميع صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية والمطاعم والفنادق بإلزامها بتطبيق هذه الإجراءات، والتي تأتي امتدادًا لجهود الأمانة للحد من انتشار فايروس “كورونا ” من خلال رفع التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفايروس ومنع انتشاره وحفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي: أن أمانة المنطقة الشرقية ألزمت جميع المطاعم والفنادق بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا ” والتي تتضمن : وضع مسافة لا تقل عن متر واحد بين الطاولات، و توفير المعقمات لليدين في أماكن متفرقة في المطعم، كذلك إلزام جميع العاملين ومقدمين الطعام بلبس القفازات والكمامات الطبية ، وكذلك تنظيف الطاولات والكراسي بالمعقمات بعد كل استخدام، وتنظيف الأرضيات والأسطح بشكل مستمر، وتوفير مواد التعقيم للمستفيدين .

وأشار الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه بإغلاق جميع الأسواق الشعبية وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فايروس “كورونا”، وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من انتشاره، إضافة الى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات بناءً على قرار وزارة الشؤون للبلدية والقروية.

فيما ألزمت أمانة المنطقة الشرقية جميع صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بتطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية الاحترازية والتي تتضمن التالي: إلزام جميع العاملين والعاملات بارتداء الكمامات الطبية والقفازات، وتنظيف الطاولات والكراسي بالمعقمات بعد كل استخدام. تنظيف الأرضيات والأسطح بشكل مستمر، توفير مواد تعقيم للزبائن، فيما تم إلزام كافة مراكز التسوق بضرورة توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات عند مداخل مراكز التسوق وبالقرب من عربات التسوق وتعقيمها بصفة مستمرة والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية وتعزيز الصحة العامة والوقاية من فايروس كورونا والحرص على سلامة المتسوقين في هذه المراكز.

كما وجه معاليه بإلزام مطاعم الوجبات السريعة بتقديم الوجبات فقط للزبائن عن طريق الطلبات الخارجية دون الحاجة للجلوس بداخلها كما ألزم أيضا عربات الأطعمة المتنقلة بتقديم الطلبات الخارجية وإلغاء جلسات الزبائن المجاورة للعربات

وشدد على أن الأمانة قامت بتشكيل فرق مختصة من جميع الإدارات المعنية في الأمانة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات ومتابعة تنفيذها والرفع بالتقارير اليومية، موضحا أن الأمانة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة وجميع الجهات المختصة في المنطقة لتطبيق أقصى درجات التدابير الخاصة للحد من انتشار فايروس “كورونا” ، مشددا على أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات التابعة لها.

ولفت محمد الصفيان الى أن الأمانة سخرت جميع الإمكانيات البشرية والمادية لتطبيق جميع هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية.

وزاد بأن هذه الإجراءات الوقائية تأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي تتخذها الأمانة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لمواجهة فايروس “كورونا”، فيما دعا جميع المنشآت للتعاون في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية والتي تأتي في مصلحة المواطن والمقيم وتهدف للحفاظ على الصحة العامة .