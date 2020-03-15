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أمير القصيم يلتقي العميد الشبرمي بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات المنطقة

أمير القصيم يلتقي العميد الشبرمي بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات المنطقة

منطقة القصيم
أمين الشرقية يوجه بإغلاق الأسواق الشعبية وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية احترازيا للحد من انتشار فيروس كورونا

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أمير القصيم يلتقي العميد الشبرمي بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات المنطقة

أمير القصيم يلتقي العميد الشبرمي بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=843088
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، العميد عبدالرحمن بن رحمة الشبرمي ، بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات منطقة القصيم.


وبارك سمو الأمير فيصل بمن مشعل للعميد الشبرمي هذه الثقة الكريمة ، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة ، منوهاً بجهود رجال الجوازات وما يقدمونه من نجاحات وإنجازات متطورة في خدمة المواطن والمقيم ، سائلاً الله له والعاملين معه التوفيق والسداد .

من جهته، عبّر العميد الشبرمي عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات، مؤكدًا عزمه وزملاءه على مواصلة العطاء وبذل الجهود بكل صدق وأمانة وإخلاص لخدمة أهالي ومقيمي المنطقة ، بما يرضي تطلعات القيادة – أيدها الله –.

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