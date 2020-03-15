أمير القصيم يلتقي العميد الشبرمي بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات المنطقة

من جهته، عبّر العميد الشبرمي عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات، مؤكدًا عزمه وزملاءه على مواصلة العطاء وبذل الجهود بكل صدق وأمانة وإخلاص لخدمة أهالي ومقيمي المنطقة ، بما يرضي تطلعات القيادة – أيدها الله –.