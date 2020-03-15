جامعة القصيم توفر نظام «زووم» كبديل «للبلاك بورد» في حال تعطله

ضمن إجراءاتها للتغلب على الأعطال الطارئة التي قد تتعرض لها عملية التعليم عن بعد، وفرت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القصيم، رخصًا لنظام “ZOOM” لأداء الفصول الافتراضية، حيث أتمت العمادة ربطه بنظام “البلاك بورد” ليكون متاحا بداية من اليوم الأحد الموافق 20/7/1441هـ، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات في حال وجود ضغط أو تعطل على نظام “بلاك بورد كولابوريت”.

من جهته، أوضح الدكتور سعد الدوسري عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القصيم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحركات العاجلة التي تتخذها الجامعة لضمان سير العملية التعليمية الإلكترونية عن بعد بكفاءة ودون معوقات، وللتغلب على الأعطال التقنية المفاجئة التي تطرأ نتيجة كثافة الأعداد المستخدمة لنظام البلاك بورد، مشيرًا إلى أن المشكلة التقنية التي حدثت في “البلاك بورد” كانت من شركة بلاك بورد وأثرت على الجامعات السعودية ودول الخليج العربي وتم حلها.