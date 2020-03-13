خلال الأسبوع الأول من التحول الإلكتروني: جامعة الجوف تقدم (10593) محاضرة افتراضية

الجوف - محمد الحسن

كشفت إحصائية صادرة عن جامعة الجوف، ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بشأن التحول إلى التعلم الإلكتروني، عن تقديم (6033) محاضرة افتراضية، وتسجيل (4560) محاضرة، وبلغ إجمالي عدد مرات الدخول والاستفادة منها من قبل طلبة الجامعة (95860) عملية، فيما تلقت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن

بعد، ما يقارب (222) طلباً لتقديم الدعم الفني.

وأوضحت الإحصائية المعلنة، أن عدد المحاضرات الافتراضية المقدمة يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020م بلغت (2696) محاضرة افتراضية، وتسجيل ما يقارب (1658) محاضرة افتراضية، وبلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها (30225) طالباً وطالبة، وبلغ عدد طلبات الدعم الفني (102) طلباً.

وبيّنت الإحصائية، أن عدد المحاضرات الافتراضية المقدمة يوم الأربعاء

الموافق 11مارس 2020م بلغت (1905) محاضرة افتراضية، وتسجيل ما يقارب (1626) محاضرة افتراضية، بلغ عدد مرات الدخول والاستفادة منها (38625) من قبل طلبة الجامعة، وبلغ عدد طلبات الدعم الفني (67) طلباً.

وأكدت الإحصائية، أن عدد المحاضرات الافتراضية المقدمة يوم الخميس 13 مارس بلغت ما يقارب (1432) محاضرة افتراضية، فيما كان عدد المحاضرات الافتراضية المسجلة (1276) محاضرة، دخل واستفاد منها ما يقارب (27010) طالب وطالبة، وبلغ عدد طلبات الدعم الفني (53) طلباً .