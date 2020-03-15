أمير القصيم يرأس الاجتماع الطارئ لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمنطقة

المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، في مركز التحكم والسيطرة بمقر الإمارة ، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمنطقة ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي ، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي القصيم الدكتور سلطان الشايع ، وأمين عام المنطقة المهندس محمد المجلي ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي ، وعدد من مسؤولي الصحة بالمنطقة والجهات المعنية في ذلك.

واطلع سموه على مجريات العمل والخطوات الاحترازية عن طريق النقل المباشر لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالمنطقة , والحجر الصحي , ومستشفى بريدة المركزي ومستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة , ومحافظتي عقلة الصقور وضريه , واستمع سموه من رئيس التجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع عن الخطوات الاحترازية المنفذة للوقاية من فيروس كورونا , بمتابعة متواصلة من قبل سموه وكافة القطاعات الحكومية والأمنية الأخرى , والتي تساهم في حصر الفيروس وعدم انتشاره بين المواطنين والمواطنات والمقيمين بالمنطقة.

وأكد أمير منطقة القصيم إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ , هي منهج عظيم ودرس تستفيد منه الدول الأخرى في إدارة الازمات والنوازل , مشيراً سموه إلى أن حكومتنا الرشيدة استنفرت جميع طاقاتها وامكانياتها على جميع المستويات لمحاربة هذا الوباء , وبقي دور المواطنين والمواطنات والمقيمين في اتباع التعليمات والإرشادات الصحية.

وقال سموه : نحن جميعاً في حالة اجتماع على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والتنسيق المستمر لرفع درجة الوقاية ومتابعة مراكز الحجر الصحي بالمنطقة ومباشرة الحالات المشبوهة واتخاذ كل ما يلزم , والوقاية هي خط الدفاع الأول لحماية انفسنا من هذا المرض ،واتباع التعليمات ،وما خطته المملكة هو اثبات عظيم للحد من انتشار هذا الوباء.

وناشد سموه كافة أبناء المنطقة بالابتعاد عن التجمعات وتفعيل سبل الوقاية وتنفيذ التعليمات الصحية من الجهات المعنية والتي يتم تنفيذها للمصلحة العليا التي ينشدها الجميع ولمساعدة القطاعات على تطبيق كافة الخطط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا , مثمناً دور اللجنة العليا ومتابعتها على مدار الساعة وجهودها العظيمة في متابعة كافة الخطوات للوقاية من فيروس كورونا ,مقدماً شكره لكافة الزملاء والزميلات أبطال الصحة في كافة القطاعات الصحية بالمنطقة على تميزهم وجهودهم التي ضربت أروع الأمثلة لمكافحة هذا الوباء , سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.