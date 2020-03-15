احدث الأخبار

“أمير مكة” يوجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات ومنع التجمع في الأماكن العامة
منطقة مكة المكرمة
 عدسات الكاميرا ترصد جهود رئاسة المسجد النبوي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا
منطقة المدينة المنورة
 مؤسسة النقد : لا يجوز فرض رسوم على الخدمات البنكية قبل موافقة المؤسسة
أبرز المواد
 الرياض.. إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات
أبرز المواد
 وزير الصحة يوجه بإجازة للحوامل وذوي الأمراض التنفسية والمزمنة والأورام والمناعة لمدة أسبوعين
أبرز المواد
 “موانئ” تصدر تعميماً بإيقاف الرحلات البحرية بين المملكة وعدداً من الدول باستثناء البضائع والخدمات الأخرى
أبرز المواد
 “هدف” : تعديل ضابط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات ليشمل الفئة العمرية بين 18 و 50 عامًا
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس الاجتماع الطارئ لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمنطقة
منطقة القصيم
 خلال الأسبوع الأول من التحول الإلكتروني: جامعة الجوف تقدم (10593) محاضرة افتراضية
منطقة الجوف
 أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع مركز إدارة الأزمات والمخاطر بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 جامعة القصيم توفر نظام «زووم» كبديل «للبلاك بورد» في حال تعطله
منطقة القصيم
 أمير القصيم يلتقي العميد الشبرمي بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات المنطقة
منطقة القصيم
“أمير مكة” يوجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات ومنع التجمع في الأماكن العامة

“أمير مكة” يوجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات ومنع التجمع في الأماكن العامة

منطقة مكة المكرمة
عدسات الكاميرا ترصد جهود رئاسة المسجد النبوي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا

عدسات الكاميرا ترصد جهود رئاسة المسجد النبوي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا

منطقة المدينة المنورة
مؤسسة النقد : لا يجوز فرض رسوم على الخدمات البنكية قبل موافقة المؤسسة

مؤسسة النقد : لا يجوز فرض رسوم على الخدمات البنكية قبل موافقة المؤسسة

أبرز المواد
الرياض.. إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات

الرياض.. إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات

أبرز المواد

“موانئ” تصدر تعميماً بإيقاف الرحلات البحرية بين المملكة وعدداً من الدول باستثناء البضائع والخدمات الأخرى

“موانئ” تصدر تعميماً بإيقاف الرحلات البحرية بين المملكة وعدداً من الدول باستثناء البضائع والخدمات الأخرى
http://almnatiq.net/?p=843115
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” تعميماً يقضي بإيقاف الرحلات البحرية ماعدا البضائع مؤقتاً بين المملكة وعدة دول وذلك ضمن الجهود المتخذة من قبل الدولة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فايروس كورونا المستجد (covid-19)، ووضع عدداً من الاجراءات الوقائية الملزمة على السفن القادمة للمملكة.
ونص التعميم على إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة ودول (دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، سلطنة عمان، جمهورية العراق، جمهورية لبنان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية الصين الشعبية، دول الاتحاد الأوربي، الاتحاد السويسري، جمهورية الهند، جمهورية باكستان الإسلامية، الجمهورية التركية، دولة أريتريا، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية كينيا، جمهورية السودان، جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية جنوب السودان، جمهورية الفلبين) ويستثنى منها رحلات الإجلاء والشحن والتجارة.
كما تضمن التعميم الصادر من الهيئة العامة للموانئ تعليق السماح بسفر المواطنين والمقيمين ومنع دخول القادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يوماً السابقة لقدومه، بالإضافة إلى تعليق إجراء تغيير طواقم البحارة العاملين على السفن بكافة أنواعها التي تصل للموانئ السعودية والقادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يوماً السابقة لقدومه.
وتواصل الهيئة تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد (covid-19) في موانئ المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومن ذلك عمليات التطهير والتعقيم في صالات الركاب والمرافق العامة بالموانئ، وتقديم كافة المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، بالإضافة إلى إقامة عدة ورش توعوية للعاملين بها ولوحات إرشادية للقادمين إليها، بهدف توفير بيئة صحية متكاملة.
يذكر أن “موانئ” أعدت خطة متكاملة لاتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فايروس كورونا المستجد، تماشياً مع الجهود الوطنية الوقائية للحد من انتشاره ومنع دخوله إلى المملكة.

روابط ذات صلة

مؤسسة النقد : لا يجوز فرض رسوم على الخدمات البنكية قبل موافقة المؤسسة

مؤسسة النقد : لا يجوز فرض رسوم على الخدمات البنكية قبل موافقة المؤسسة
الرياض.. إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات

الرياض.. إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات
وزير الصحة يوجه بإجازة للحوامل وذوي الأمراض التنفسية والمزمنة والأورام والمناعة لمدة أسبوعين

وزير الصحة يوجه بإجازة للحوامل وذوي الأمراض التنفسية والمزمنة والأورام والمناعة لمدة أسبوعين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*