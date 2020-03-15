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وزير الصحة يوجه بإجازة للحوامل وذوي الأمراض التنفسية والمزمنة والأورام والمناعة لمدة أسبوعين

وزير الصحة يوجه بإجازة للحوامل وذوي الأمراض التنفسية والمزمنة والأورام والمناعة لمدة أسبوعين

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وزير الصحة يوجه بإجازة للحوامل وذوي الأمراض التنفسية والمزمنة والأورام والمناعة لمدة أسبوعين

وزير الصحة يوجه بإجازة للحوامل وذوي الأمراض التنفسية والمزمنة والأورام والمناعة لمدة أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=843118
المناطق - الرياض

وجّه وزير الصحة رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة تطورات فيروس “كورونا” الدكتور توفيق الربيعة بمنح إجازة إجبارية للحوامل وأصحاب الأمراض التنفسية والمزمنة والأورام ونقص المناعة لمدة أسبوعين لمن يعملون في القطعات الحكومية والخاصة.

وجاء في توجيه الوزير “الربيعة”: إشارة إلى الأمر السامي الكريم القاضي برفع مستوى اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم بشأن تفشي فيروس كورونا لتكون برئاستنا وإضافة مندوبين على مستوى عالٍ لعضويتها، وأن تقوم اللجنة المشار إليها -بشكل فوري- باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي الفيروس في المملكة، وعلى أن يتضمن ما تقوم به اللجنة بشكل خاص دراسة الإجراءات (الفورية والعاجلة)”.

وأضاف: “أود إحاطة معاليكم بأنه نظراً لمستجدات الوضع الوبائي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وما تشهده المملكة من تزايد مستمر في تسجيل الحالات المؤكدة للمصابين بمرض فيروس كورونا الجديد خلال الفترة الماضية، ونظراً لاستشراف الوضع الوبائي للفيروس في الفترة القادمة، فقد عزمت هذه اللجنة تنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع التفشي المجتمعي، وبناء على المعطيات فقد خلصت اللجنة إلى إلزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بمنح إجازة مرضية إجبارية مدتها (أسبوعان) اعتباراً من تاريخه ولا تحسب من رصيد الإجازات لجميع الموظفين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: المرأة الحامل، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة.

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