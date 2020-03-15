الرياض.. إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات

المناطق - الرياض

تزامنًا مع الجهود الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، منعت أمانة منطقة الرياض الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض سواءً المفتوحة أو المغلقة واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط..

كما كما شملت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات .

ومنع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها