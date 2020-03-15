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كخطوة احترازية للوقاية من كورونا ..

أمير منطقة القصيم يوجه بإغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات بالمنطقة

أمير منطقة القصيم يوجه بإغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=843139
المناطق - بريدة

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بإغلاق كافة المجمعات التجارية المغلقة والمولات بمنطقة القصيم وإيقاف الأنشطة التجارية بداخلها , ويستثنى من ذك السوبر ماركت والصيدليات .

جاء ذلك من خلال الخطوات الاحترازية التي تقوم بها إمارة المنطقة بالشراكة مع كافة القطاعات الحكومية والأمنية , والمتخذة من اللجنة العليا لمنع تفشي فايروس كورونا “كوفيد ـ 19”.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن هذه الخطوة تأتي كخطوة احترازية للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا في المنطقة , وحفاظاً على صحة المواطنين والمواطنات والمقيمين بها , مناشداً كافة أبناء المنطقة بالابتعاد عن التجمعات وتفعيل سبل الوقاية وتنفيذ التعليمات الصحية من الجهات المعنية والتي يتم تنفيذها للمصلحة العليا التي ينشدها الجميع , سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل شر .

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