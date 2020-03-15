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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلق منصة المحتوى التوعوي والوقائي

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلق منصة المحتوى التوعوي والوقائي

محليات
أمير منطقة القصيم يوجه بإغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات بالمنطقة

أمير منطقة القصيم يوجه بإغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات بالمنطقة

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“أمير مكة” يوجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات ومنع التجمع في الأماكن العامة

منطقة مكة المكرمة

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلق منصة المحتوى التوعوي والوقائي

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلق منصة المحتوى التوعوي والوقائي
http://almnatiq.net/?p=843142
المناطق - الرياض

أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، صباح اليوم الأحد بديوان الرئاسة منصة “المحتوى التوعوي والوقائي”، وهي منصة داخلية تهدف إلى تفعيل خطة الرئاسة العامة في الجانب التوعـوي والوقائي وذلك من خلال توحيد المحتوى وتطويره وتحقيق الجودة في العمل وتوحيد المخرجات التوعوية.

وتأتي هذه المنصة انطلاقاً من خطة وكالة التوعية والتوجيه للعام 1441-1442هـ.
وتحتوي المنصة في مرحلتها الحالية على 592 محتوى من المعارض واللوحات والمقاطع المصورة.
وتهدف وكالة الرئاسة للتوعية والتوجيه من خلال المنصة إلى توحيد المعارض واللوحات بالفروع والهيئات والمراكز بالمحتوى المتميز في كافة جوانب اختصاصات الرئاسة العامة.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة تسعى حثيثاً إلى تطوير خدماتها ومواكبة كل جديد وتطوير الجانب التوعوي والتوجيهي والوقائي، بدعم ومتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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