هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلق منصة المحتوى التوعوي والوقائي

المناطق - الرياض

أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، صباح اليوم الأحد بديوان الرئاسة منصة “المحتوى التوعوي والوقائي”، وهي منصة داخلية تهدف إلى تفعيل خطة الرئاسة العامة في الجانب التوعـوي والوقائي وذلك من خلال توحيد المحتوى وتطويره وتحقيق الجودة في العمل وتوحيد المخرجات التوعوية.

وتأتي هذه المنصة انطلاقاً من خطة وكالة التوعية والتوجيه للعام 1441-1442هـ.

وتحتوي المنصة في مرحلتها الحالية على 592 محتوى من المعارض واللوحات والمقاطع المصورة.

وتهدف وكالة الرئاسة للتوعية والتوجيه من خلال المنصة إلى توحيد المعارض واللوحات بالفروع والهيئات والمراكز بالمحتوى المتميز في كافة جوانب اختصاصات الرئاسة العامة.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة تسعى حثيثاً إلى تطوير خدماتها ومواكبة كل جديد وتطوير الجانب التوعوي والتوجيهي والوقائي، بدعم ومتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.