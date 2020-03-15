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نائب وزير التعليم يبحث مع مديري التعليم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ووسائل التعليم عن بُعد

نائب وزير التعليم يبحث مع مديري التعليم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ووسائل التعليم عن بُعد

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نائب وزير التعليم يبحث مع مديري التعليم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ووسائل التعليم عن بُعد

نائب وزير التعليم يبحث مع مديري التعليم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ووسائل التعليم عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=843153

رأس معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي اليوم، بحضور معالي مساعد الوزير الدكتور سعد الفهيد ؛ الاجتماع التنسيقي مع مديري التعليم في المناطق والمحافظات لبحث الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد ، وتطبيق التعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، والإجراءات الخاصة بالخدمات التقنية للمدرسة الافتراضية.
وأكد معالي نائب وزير التعليم في مستهل الاجتماع على حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بصحة المواطنين والمقيمين، والتوجيه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المعنية بفيروس كورونا برئاسة معالي وزير الصحة، وتمثيل عدة جهات حكومية.
وأشاد الدكتور العاصمي باحترافية الجهات الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا، ووعي المجتمع بالإرشادات والإجراءات الاحترازية المتخذة، ومن ذلك قرار تعليق الدراسة لسلامة الطلاب والطالبات.
وجرى خلال الاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، مع مديري التعليم ومساعديهم ومديري الإدارات ذات العلاقة، بحث الوسائل الوقائية وإجراءات العمل في المدرسة الافتراضية التي وُفّرت عبر خمسة مسارات ( قناة عين، رابط القناة على اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، بوابة المستقبل، منظومة التعليم الموحدة).
حضر الاجتماع وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، والمشرف العام على التحوّل الرقمي وأمن المعلومات الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، والمشرف العام على الإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

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