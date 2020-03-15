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كورونا في إيطاليا.. 368 وفاة و3509 إصابة جديدة خلال يوم واحد

كورونا في إيطاليا.. 368 وفاة و3509 إصابة جديدة خلال يوم واحد

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كورونا في إيطاليا.. 368 وفاة و3509 إصابة جديدة خلال يوم واحد

كورونا في إيطاليا.. 368 وفاة و3509 إصابة جديدة خلال يوم واحد
http://almnatiq.net/?p=843155
المناطق - وكالات

كشفت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد التي أعلنتها السلطات الإيطالية، الأحد، عن رقم قياسي من حالات الوفاة في يوم واحد منذ بدء الأزمة قبل أسابيع.

وتوفي 368 مصابا بالفيروس في إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقما أعلنت الحكومة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 1809.

وعلى غرار السبت، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا مجددا، حيث سجلت 3509 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية نحو 25 ألفا.

وتبقى منطقة لومبارديا شمالي البلاد الأكثر تضررا، مع وفاة 1218 شخصا فيها وإصابة 13272.

وأعربت السلطات المحلية في لومبارديا عن قلقها حيال قدرات نظامها الاستشفائي.

وكان حاكم المنطقة إتيليو فونتانا حذر في مقابلة تلفزيونية، الأحد، من أن “الأرقام تواصل الارتفاع. سنصل قريبا إلى مرحلة نفتقر فيها إلى عدد الأسرّة” المطلوبة.

ويرقد نحو 800 شخص في أقسام العناية المركزة في المنطقة، فيما أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه يعير “الوضع في لومبارديا اهتماما خاصا”.

وقال إن “أولويتنا أن نؤمن للأطباء والممرضين والطواقم إمكانية العمل بأمان. كحكومة، نحن ملتزمون بشدة أن نؤمن في أقرب وقت كل مستلزمات الحماية التي تتيح لهم العمل بأكبر قدر من الأمان”.

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