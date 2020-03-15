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تعليق الدوري الإماراتي لمدة 4 أسابيع

تعليق الدوري الإماراتي لمدة 4 أسابيع
http://almnatiq.net/?p=843161
المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الأحد، تعليق الدوري المحلي والنشاط المتعلق باللعبة لمدة 4 أسابيع، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه “قرر وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تعليق نشاط كرة القدم في الدولة للموسم الرياضي 2019-2020 اعتبارا من الأحد ولمدة 4 أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد”.

وتابع البيان أنه سيتم “تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة”.

ويشمل قرار اتحاد الكرة الإماراتي جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.

يأتي القرار في إطار حرص اتحاد كرة القدم على التقيد بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة في دولة الإمارات، واتباع الإجراءات التحترازية و الوقائية لمواجهة وباء كورونا.

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