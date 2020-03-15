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متاجر البقالة البريطانية تناشد المتسوقين التوقف عن الشراء

متاجر البقالة البريطانية تناشد المتسوقين التوقف عن الشراء
http://almnatiq.net/?p=843164
المناطق - وكالات

‎ ناشدت متاجر المواد الغذائية في بريطانيا المتسوقين الأحد، التوقف عن الشراء بدافع الذعر أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد.

‎وقال اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، الذي يمثل متاجر من بينها تيسكو وسينسبري وأسدا وموريسونز، إن تجار التجزئة اجتمعوا لكتابة رسالة لعملائهم ودعوتهم إلى مراعاة الآخرين في طريقة تسوقهم، وفق ما نقلت “رويترز”.

‎وقالت هيلين ديكنسون الرئيسة التنفيذية للاتحاد، في الرسالة “نتفهم مخاوفكم ولكن شراء أكثر مما هو مطلوب قد يعني أحيانا ترك الآخرين دون احتياجاتهم. هناك ما يكفي للجميع إذا تعاوننا جميعا معا”.

‎وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تعج الأسبوع الماضي بصور أرفف فارغة في محلات “السوبر ماركت” الكبيرة في بريطانيا بعد شراء المستهلكين كميات كبيرة من الأغذية عقب تفشي كورونا في البلاد.

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