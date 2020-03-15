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وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بمنع مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً بجوامع المملكة ومساجدها

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وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بمنع مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً بجوامع المملكة ومساجدها

وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بمنع مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً بجوامع المملكة ومساجدها
http://almnatiq.net/?p=843172
المناطق - واس

وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع .
ويأتي توجيه معاليه انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة، تجاه فايروس كورونا (COVID 19).
داعياً معاليه بأن يحفظ الله تعالى المملكة من كل سوء ومكروه.

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