جامعة حائل: تفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بعد بما لا يزيد عن 50% منهم

المناطق - حائل

في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، أصدر معالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم قرارًا بتفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بُعد.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي، وقال: صدر قرار معالي مدير الجامعة بتفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بُعد بما لا يزيد عن 50% من موظفي كل إدارة، بدءًا من يوم غدٍ الاثنين، وعلى كل موظف وموظفة ضرورة التنسيق مع مدير الإدارة؛ لتحديد آلية تنفيذ القرار.

وأفاد البلوي باستمرار العمل بنظام البصمة للموظفين والموظفات الذين يكلفون بالحضور للعمل داخل الجامعة، وذلك عبر أجهزة البصمة حتى إشعار آخر.

يُذكر أن قرار مدير جامعة حائل تضمن عدة ضوابط من أجل حسن أداء وسير العمل منها توزيع المناوبات بين الموظفين أو الموظفات في العمل عن بُعد بما لا يزيد عن 50% من موظفي كل إدارة ولا يزيد العمل عن بُعد عن يومين متتاليين، ويعمل مديرو الإدارات على ضمان بقاء الموظف على اتصال مباشر مع رئيسه خلال ساعات العمل الرسمية، ويلتزم الموظف بالحضور إلى مقر العمل في حالة ضرورة وجوده، وتكون الأولوية في العمل عن بعد للموظفين الذين لديهم ظروفاً صحية، ويتابع وكيل الجامعة ومديرو الإدارات حسن سير العمل والتقيد بالضوابط الواردة في القرار، على أن يرفع وكيل الجامعة تقارير يومية عن أداء العمل.