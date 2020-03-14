احدث الأخبار

أمير نجران يوجّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة والمطارين
منطقة نجران
 أمير عسير يرعى ورشة عمل “التخلص من النفايات الطبية ومياه الصرف بمستشفيات المنطقة”
منطقة عسير
 جامعة حائل: تفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بعد بما لا يزيد عن 50% منهم
منطقة حائل
 وزارة الصحة تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بمنع مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً بجوامع المملكة ومساجدها
أبرز المواد
 حرس الحدود يخلي بحاراً فلبينياً مصاباً على متن سفينة في البحر الأحمر
أبرز المواد
 متاجر البقالة البريطانية تناشد المتسوقين التوقف عن الشراء
أبرز المواد
 تعليق الدوري الإماراتي لمدة 4 أسابيع
أبرز المواد
 أمير الباحة يوجه بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين
منطقة الباحة
 كورونا في إيطاليا.. 368 وفاة و3509 إصابة جديدة خلال يوم واحد
أبرز المواد
 نائب وزير التعليم يبحث مع مديري التعليم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ووسائل التعليم عن بُعد
أبرز المواد
 إغلاق المراكز التجارية وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
أمير نجران يوجّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة والمطارين

أمير نجران يوجّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة والمطارين

منطقة نجران
أمير عسير يرعى ورشة عمل “التخلص من النفايات الطبية ومياه الصرف بمستشفيات المنطقة”

أمير عسير يرعى ورشة عمل “التخلص من النفايات الطبية ومياه الصرف بمستشفيات المنطقة”

منطقة عسير
جامعة حائل: تفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بعد بما لا يزيد عن 50% منهم

جامعة حائل: تفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بعد بما لا يزيد عن 50% منهم

منطقة حائل
وزارة الصحة تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

وزارة الصحة تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أبرز المواد

أمير عسير يرعى ورشة عمل “التخلص من النفايات الطبية ومياه الصرف بمستشفيات المنطقة”

أمير عسير يرعى ورشة عمل “التخلص من النفايات الطبية ومياه الصرف بمستشفيات المنطقة”
http://almnatiq.net/?p=843180
المناطق - عسير

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على أهمية دور المسؤولين بكافة الإدارات الحكومية وتعاون الجهات فيما بينها لتسهيل تنفيذ أي مشروع يخدم المنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون يصدر من قبل أي مسؤول، وسوف تتم محاسبة من لم يؤدي واجبه بالشكل المطلوب، وقال سموه: “إن التراخي في أداء الواجب مع القدرة عليه لهو أثم عظيم”.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة عمل “كيفية التخلص من النفايات الطبية ومياه الصرف بمستشفيات منطقة عسير.. المشاكل والحلول”، والتي عقدت بديوان الإمارة بحضور مديري الشؤون الصحية بعسير وبيشه وجميع مديري القطاعات الصحية ومديري المستشفيات بالمنطقة، وعدد من الجهات ذات العلاقة، بينها أمانة عسير، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمديرية العامة للمياه، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، والشركات المتعاقدة في نزح وتفريغ مياه الصرف والنفايات الطبية “الصلبة والسائلة” بالمستشفيات، وعدد من أعضاء المجلس البلدي بأمانة عسير.

وفي بداية الورشة عُرض مقطع فيديو للقاء أمير المنطقة الأسبوع الماضي بمواطن في المجلس العام بالإمارة يشكو تضرر الحي المجاور لمستشفى أبها للولادة والأطفال بالمحالة من انبعاث رائحة كريهة نتيجة نقل المخلفات الطبية ومياه الصرف الصحي بالمستشفى عن طريق صهاريج الشفط والتفريغ، حيث طلب سموه إحضار مدير المستشفى عن طريق الاتصال الفضائي، وكذلك مدير عام المياه في عسير، وأمين منطقة عسير ووكيل إمارة منطقة عسير المكلف، وتم خلاله مناقشة شكوى المواطن، وبناءً على ذلك صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بعقد هذه الورشة لبحث كيفية التخلص من النفايات الطبية ومياه الصرف في جميع مستشفيات منطقة عسير كافه.

وأشار أمين منطقة عسير إلى الخطورة الناتجة عن المخلفات الطبية وضرورة التخلص منها بالشكل السليم، مبيناً دور الأمانة في هذا الشأن، وأن العمل جارٍ على إنشاء مرمى النفايات والمردم النموذجي الجديد، فيما أوضح مدير عام المياه بعسير أن بعض المستشفيات لديها محطات تنقية ثلاثية، وتستخدم شبكة الصرف الصحي التابع للمياه لتصريف مخلفات المياه، فيما أوضح ممثل هيئة الأرصاد وحماية البيئة أنه يوجد شركة مصنفة تم التعاقد معها لنقل المخلفات الطبية الصلبة والسائلة من المستشفيات إلى المردم الخاص بالشركة في وادي بن هشبل ومنه إلى مدينة رابغ، وفق العقد المبرم بين الصحة والشركة بإشراف هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وتحدث ممثل الشؤون الصحية بعسير ومدير صحة بيشه عن المستشفيات المرتبطة بالشبكة والغير المرتبطة والمستشفيات التي بها محطات تنقية، فيما أوضح مديري المستشفيات بعدد من المحافظات عدم وجود محطات تنقية لديهم، وأنه يتم نقل المخلفات الطبية بنوعيها إلى مرمى ومرادم البلديات رغم خطورة ذلك؛ بعد ذلك تداخل عدد من مديري المستشفيات ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لمناقشة المشكلة وطرحت بعض المقترحات.

وانتهت الورشة إلى عدد من القرارات والتوصيات لحل هذه المشكلة والتي جاء في مقدمتها بحث وضع محطات معالجة مياه الصرف في كافة المستشفيات، وإلزام جميع المستشفيات بمعالجة المخلفات الطبية بأنواعها وفق ما نص عليه الأمر السامي الكريم المنظم لذلك.
فيما صدر توجيه أمير منطقة عسير بإيقاف نزح المياه إلى مرامي البلديات وبطون الأودية فوراً، وتعديل الأثر البيئي، على أن يتم عقد اجتماع مصغر الأسبوع المقبل مع قيادات الجهات المعنية لمتابعة ماتم حيال ذلك.


روابط ذات صلة

جامعة بيشة تعالج مصاعب طلاب المناطق النائية في التعلم الإلكتروني

جامعة بيشة تعالج مصاعب طلاب المناطق النائية في التعلم الإلكتروني
أمانة عسير تتلف 261 كجم من المنتجات غذائية الفاسدة

أمانة عسير تتلف 261 كجم من المنتجات غذائية الفاسدة
أمين منطقة عسير يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتعزيز الصحة العامة

أمين منطقة عسير يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتعزيز الصحة العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*