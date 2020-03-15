احدث الأخبار

أمير نجران يوجّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة والمطارين
منطقة نجران
 أمير عسير يرعى ورشة عمل “التخلص من النفايات الطبية ومياه الصرف بمستشفيات المنطقة”
منطقة عسير
 جامعة حائل: تفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بعد بما لا يزيد عن 50% منهم
منطقة حائل
 وزارة الصحة تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بمنع مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً بجوامع المملكة ومساجدها
أبرز المواد
 حرس الحدود يخلي بحاراً فلبينياً مصاباً على متن سفينة في البحر الأحمر
أبرز المواد
 متاجر البقالة البريطانية تناشد المتسوقين التوقف عن الشراء
أبرز المواد
 تعليق الدوري الإماراتي لمدة 4 أسابيع
أبرز المواد
 أمير الباحة يوجه بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى ومطالبات المواطنين والمقيمين
منطقة الباحة
 كورونا في إيطاليا.. 368 وفاة و3509 إصابة جديدة خلال يوم واحد
أبرز المواد
 نائب وزير التعليم يبحث مع مديري التعليم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ووسائل التعليم عن بُعد
أبرز المواد
 إغلاق المراكز التجارية وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
أمير نجران يوجّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة والمطارين

أمير نجران يوجّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة والمطارين

منطقة نجران
أمير عسير يرعى ورشة عمل “التخلص من النفايات الطبية ومياه الصرف بمستشفيات المنطقة”

أمير عسير يرعى ورشة عمل “التخلص من النفايات الطبية ومياه الصرف بمستشفيات المنطقة”

منطقة عسير
جامعة حائل: تفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بعد بما لا يزيد عن 50% منهم

جامعة حائل: تفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بعد بما لا يزيد عن 50% منهم

منطقة حائل
وزارة الصحة تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

وزارة الصحة تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أبرز المواد

أمير نجران يوجّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة والمطارين

أمير نجران يوجّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة والمطارين
http://almnatiq.net/?p=843186
المناطق - واس

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بنصب نقاط فرز صحي على مداخل منطقة نجران، وفي مطاري نجران وشرورة، لفحص القادمين ، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، إضافة إلى تعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.
وتباشر المديرية العامة للشؤون الصحية مهامها في هذا الصدد، صباح غد الإثنين.

روابط ذات صلة

أمير نجران يطلع على خطة فرع وزارة السياحة بالمنطقة

أمير نجران يطلع على خطة فرع وزارة السياحة بالمنطقة
” الأرصاد ” تنبه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران

” الأرصاد ” تنبه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران
أمانة نجران تعزز إجراءاتها الوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا

أمانة نجران تعزز إجراءاتها الوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*