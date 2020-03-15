أمير نجران يوجّه بنصب نقاط للفرز الصحي بمداخل المنطقة والمطارين

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وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بنصب نقاط فرز صحي على مداخل منطقة نجران، وفي مطاري نجران وشرورة، لفحص القادمين ، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، إضافة إلى تعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.

وتباشر المديرية العامة للشؤون الصحية مهامها في هذا الصدد، صباح غد الإثنين.