محافظة وادي الدواسر تعلق استقبال المواطنين والمقيمين للوقاية من كورونا

وادي الدواسر - فالح الدوسري

أعلنت محافظة وادي الدواسر أنه نظرًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية، في إطار الجهود للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ، ومنع انتشاره، والتي تهدف في مجملها إلى الحد من التجمعات، حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم.

وقالت محافظة وادي الدواسر انه تم تعليق استقبال المواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار كورونا.

ودعت المحافظة الجميع استخدام الخدمة الهاتفية بديلاً عن الحضور اليومي الذي تمكّن المواطنين والمقيمين من تقديم الطلبات والشكاوى والاستدعاءات الخاصة؛ عبر الهاتف الثابت 7840100 – 7840292