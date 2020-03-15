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مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية البدع للمرتبة التاسعة

مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية البدع للمرتبة التاسعة
http://almnatiq.net/?p=843197
المناطق- تبوك:

صدر القرار بترقية مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية البدع الأستاذ محمد بن سليم العميري للمرتبة التاسعة .
كما قدم العميري شكره وامتنانه لأمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق ولرئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد وتمنى أن تكون هذه الترقية دافعة له في الاستمرار بالبذل والعطاء .
جوال وصحيفة المناطق تبارك للاستاذ محمد العميري على هذه الترقية متمنيا له دوام التوفيق والنجاح لخدمة الوطن

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