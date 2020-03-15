صدر القرار بترقية مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية البدع الأستاذ محمد بن سليم العميري للمرتبة التاسعة .
كما قدم العميري شكره وامتنانه لأمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق ولرئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد وتمنى أن تكون هذه الترقية دافعة له في الاستمرار بالبذل والعطاء .
جوال وصحيفة المناطق تبارك للاستاذ محمد العميري على هذه الترقية متمنيا له دوام التوفيق والنجاح لخدمة الوطن
مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية البدع للمرتبة التاسعة
صدر القرار بترقية مدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية البدع الأستاذ محمد بن سليم العميري للمرتبة التاسعة .
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